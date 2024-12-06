Олбани
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Настало время волшебства: Деда Мороза торжественно встретили во Владивостоке

Поезд главного волшебника страны прибыл в дальневосточную столицу.

Источник: PrimaMedia.ru

Стук колес праздничного поезда раздался сегодня, 6 декабря, на железнодорожном вокзале Владивостока. Приезд Деда Мороза вызвал ажиотаж, cотни людей собрались на перроне, чтобы его встретить. На мероприятии побывал и корреспондент ИА PrimaMedia.

В торжественной обстановке главный волшебник страны приветствовал жителей и гостей дальневосточной столицы. Для маленьких зрителей была подготовлена развлекательная программа (0+), а также угощения и сувениры.

На встрече с волшебником дети танцевали, загадывали заветные желания, отправляли письма и получали невероятные эмоции.

Местные жители поделились впечатлениями:

«Если честно, раньше это мероприятие проходило мимо меня. Но в этот раз мы собрались всей семьей. Дети в восторге, сами видите»;

«Мы с сыном встречаем поезд Деда Мороза уже второй год подряд. Это уже стало маленькой такой традицией. Каждый раз он с нетерпением ждет встречи с Дед Морозом».

Известно, что сначала Дед Мороз прибыл в Уссурийск, а затем уже отправился в столицу Дальнего Востока.

В таком формате волшебник путешествует по стране уже четвертый раз. Он придерживается установленного маршрута: до 11 января необходимо посетить более 60 больших и маленьких городов, преодалев почти 30 тысяч км.