Настало время волшебства: Деда Мороза торжественно встретили во Владивостоке

Стук колес праздничного поезда раздался сегодня, 6 декабря, на железнодорожном вокзале Владивостока. Приезд Деда Мороза вызвал ажиотаж, cотни людей собрались на перроне, чтобы его встретить. На мероприятии побывал и корреспондент ИА PrimaMedia.
В торжественной обстановке главный волшебник страны приветствовал жителей и гостей дальневосточной столицы. Для маленьких зрителей была подготовлена развлекательная программа (0+), а также угощения и сувениры.
На встрече с волшебником дети танцевали, загадывали заветные желания, отправляли письма и получали невероятные эмоции.
Местные жители поделились впечатлениями:
«Если честно, раньше это мероприятие проходило мимо меня. Но в этот раз мы собрались всей семьей. Дети в восторге, сами видите»;
«Мы с сыном встречаем поезд Деда Мороза уже второй год подряд. Это уже стало маленькой такой традицией. Каждый раз он с нетерпением ждет встречи с Дед Морозом».
Известно, что сначала Дед Мороз прибыл в Уссурийск, а затем уже отправился в столицу Дальнего Востока.
В таком формате волшебник путешествует по стране уже четвертый раз. Он придерживается установленного маршрута: до 11 января необходимо посетить более 60 больших и маленьких городов, преодалев почти 30 тысяч км.