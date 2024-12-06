Олбани
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост открыли для машин: он был перекрыт больше пяти часов

Крымский мост был перекрыт больше пяти часов 6 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 6 декабря, движение транспорта по Крымскому мосту возобновилось, ограничения действовали больше пяти часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщалось ранее, движение по транспортному переходу временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 5.17. Людей, которые находились на объекте, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 10.22 стало известно, что ограничения сняты.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.