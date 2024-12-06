Крымский мост открыли для машин: он был перекрыт больше пяти часов

Как сообщалось ранее, движение по транспортному переходу временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 5.17. Людей, которые находились на объекте, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.