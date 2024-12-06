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РФ может ввести электронные визы еще для десятка стран

Власти работают над этим вопросом, отметил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Источник: Freepik

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти РФ работают над расширением списка стран, граждане которых могут въезжать в Россию по электронной визе, в него планируется включить более 10 государств.

Об этом сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Прежде всего, МИД сейчас работает над расширением списка стран по электронной визе, будет больше 10 стран», — сказал он в кулуарах Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!».

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