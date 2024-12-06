В Красноярске на участке Октябрьской навсегда запретят остановку

С 20 декабря в Красноярске на участке улицы Октябрьской навсегда запретят остановку и стоянку транспорта. Как сообщили в администрации города, такое решение приняли для обеспечения безопасности дорожного движения.
Речь идет об участке от улицы 78 Добровольческой бригады до Авиаторов. Скоро там установят соответствующие дорожные знаки.
— Также при выезде от домов по адресам: Партизана Железняка, 36 и Октябрьская, 2А, 2, 10Б, запретят левые повороты, — добавили в мэрии.
Новая схема будет действовать на постоянной основе. Автомобилистов просят учитывать эту информацию.
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