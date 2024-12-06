Погода в Ростове-на-Дону на выходные 7 — 8 декабря: От 0 до +6 и порывистый ветер

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 7 — 8 декабря держит жителей донской столицы и всего региона в тонусе. То подморозит до −5, и надо смотреть под ноги, чтобы на упасть в гололедицу, то все растает при +6. А тут еще и мокрый снег да сильный ветер «украсят» картину. Обо всех радостях сырой и слякотной ростовской зимы на грядущие выходные узнали в прогнозе Ростгдирометцентра.
В Ростове-на-Дону в субботу, 7 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем порывы составят до 15 — 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до +2, а днем от +2 до +4 градусов.
В воскресенье ожидается аналогичная картина: облачно, ветрено, столбики термометров покажут от 0 до +2 ночью, а днем от +4 до +6.
В Ростовской области в оба выходных дня также ожидается облачное небо, возможны прояснения. В субботу, 7 декабря, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. А в отдельных районах вероятны гололедно-изморозевые явления, на дорогах появится гололедица. Ветер юго-восточного направления разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15 — 18 метров в секунду. Ночная температура в зависимости от района будет варьироваться от −2 до +3, а при прояснениях подморозит до −5 градусов, днем же будет также от −2 до +3, по югу — до +5.
В воскресенье, 8 декабря, обойдется преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, а в отдельных районах его порывы усилятся до 15 — 18 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут показывать в разных территориях региона от −3 до +2, при прояснениях похолодает до −5 градусов, днем же будет от −2 до +3, по югу воздух прогреется до +6.