Погода в Ростове-на-Дону на выходные 7 — 8 декабря: От 0 до +6 и порывистый ветер

В Ростовской области в оба выходных дня также ожидается облачное небо, возможны прояснения. В субботу, 7 декабря, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. А в отдельных районах вероятны гололедно-изморозевые явления, на дорогах появится гололедица. Ветер юго-восточного направления разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15 — 18 метров в секунду. Ночная температура в зависимости от района будет варьироваться от −2 до +3, а при прояснениях подморозит до −5 градусов, днем же будет также от −2 до +3, по югу — до +5.