В Самаре врачи впервые успешно пересадили сердце

Пациент — мужчина из Тольятти. Впервые он почувствовал себя плохо год назад. После ковида у него появилась одышка при ходьбе. Затем в конце прошлого года он перенес инфаркт, а в феврале этого — обратился к врачам Клиник СамГМУ. Консервативно лечить пациента уже не было вариантов.