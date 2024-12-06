В Самаре врачи впервые успешно пересадили сердце

В сложной операции участвовали врачи разных специализаций. Самарцам на всех этапах помогали коллеги из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова Минздрава России, с подденржкой директора НМИЦ, главного специалиста трансплантолога Минздрава России, академика РАН Сергея Владимировича Готье.
У пациента после перенесенного ковида появилась одышка при ходьбе. В декабре прошлого года у него случился инфаркт, а в феврале этого он обратился за консультацией к врачам. Ему поставили диагноз «дилатационная кардиомиопатия после перенесенного вирусного миокардита и сердечная недостаточность».
Пациент — мужчина из Тольятти. Впервые он почувствовал себя плохо год назад. После ковида у него появилась одышка при ходьбе. Затем в конце прошлого года он перенес инфаркт, а в феврале этого — обратился к врачам Клиник СамГМУ. Консервативно лечить пациента уже не было вариантов.
«Вернуть его к активному образу жизни могла помочь только трансплантация. У пациента после операции хорошие перспективы, сейчас у него увеличивается физическая нагрузка, жалоб нет, восстановился ритм сердечно-сосудистой системы», — рассказал врач кардиолог Самарского Центра трансплантации органов и тканей Александр Додонов.
После трансплантации мужчина чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию.