В Новосибирске снова эвакуировали учеников гимназии № 9

В Новосибирске второй раз за текущую неделю эвакуировали учащихся гимназии № 9. Информацию об этом со ссылкой на подписчиков распространили телеграм-каналы.
Как сообщается, к зданию прибыли сотрудники Росгвардии, кинологи с собаками и автомобиль детской реанимации.
По данным телеграм-канала АСТ-54 black, эвакуировали оба корпуса 9-й гимназии: на Линейной и на Калинина.
«В школе заявили, что тревога всё-таки учебная», — уточняет телеграм-канал Mash Siberia.
Официальных комментариев по поводу пятничной эвакуации от силовых служб на момент подготовки материала не поступало.
Напомним, в среду, 4 декабря, учеников «девятки» уже эвакуировали из-за сообщений об угрозе террористического характера. Позже в пресс-службе регионального МВД сообщили, что информация об угрозе теракта в гимназии не подтвердилась, силовики устанавливают отправителя сообщения.