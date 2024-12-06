В Новосибирске снова эвакуировали учеников гимназии № 9

Напомним, в среду, 4 декабря, учеников «девятки» уже эвакуировали из-за сообщений об угрозе террористического характера. Позже в пресс-службе регионального МВД сообщили, что информация об угрозе теракта в гимназии не подтвердилась, силовики устанавливают отправителя сообщения.