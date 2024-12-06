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В Новосибирске снова эвакуировали учеников гимназии № 9

На этот раз сообщается, что тревога учебная.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске второй раз за текущую неделю эвакуировали учащихся гимназии № 9. Информацию об этом со ссылкой на подписчиков распространили телеграм-каналы.

Как сообщается, к зданию прибыли сотрудники Росгвардии, кинологи с собаками и автомобиль детской реанимации.

По данным телеграм-канала АСТ-54 black, эвакуировали оба корпуса 9-й гимназии: на Линейной и на Калинина.

«В школе заявили, что тревога всё-таки учебная», — уточняет телеграм-канал Mash Siberia.

Официальных комментариев по поводу пятничной эвакуации от силовых служб на момент подготовки материала не поступало.

Напомним, в среду, 4 декабря, учеников «девятки» уже эвакуировали из-за сообщений об угрозе террористического характера. Позже в пресс-службе регионального МВД сообщили, что информация об угрозе теракта в гимназии не подтвердилась, силовики устанавливают отправителя сообщения.

образование