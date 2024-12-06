Воронежцев приглашают на работу комбинаты благоустройства

В преддверии зимы, которая традиционно предъявляет повышенные требования к городским службам, районные комбинаты благоустройства Воронежа объявляют о масштабном наборе сотрудников. Об этом оповестили в мэрии.
Необходимость в дополнительных рабочих руках обусловлена предстоящим сложным сезоном снегоуборки, требующим значительных усилий и профессионализма. Хотя с окончанием сельскохозяйственных работ поток желающих трудоустроиться уже начал увеличиваться, комбинаты нуждаются в дополнительном персонале, особенно в квалифицированных механизаторах.
Особое внимание руководство комбинатов уделяет созданию комфортных условий для новых сотрудников. Понимая, что для многих желающих переехать в Воронеж для работы, вопрос жилья является первостепенным, комбинаты предлагают решить и эту проблему. Для иногородних сотрудников уже создан резерв служебных жилых помещений, где им предоставляется жилье без дополнительной платы, за исключением коммунальных услуг. Работа по расширению этого резерва активно продолжается. Более того, комбинаты предлагают уникальное преимущество: по истечении 10 лет проживания, служебное жилье можно будет приватизировать бесплатно — весьма выгодное предложение в современных экономических условиях.
Важно отметить, что комбинаты благоустройства предлагают гибкий график работы. Кандидаты могут выбрать наиболее удобный вариант: трудоустройство на месяц, сезонную работу или постоянное место работы. При этом комбинаты открыты для сотрудничества с людьми всех возрастов, включая кандидатов пенсионного возраста, а также людей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими соответствующую группу инвалидности.
Отсутствие опыта работы не является препятствием для трудоустройства. Кандидатам гарантирован полный социальный пакет, соответствующий требованиям Трудового кодекса Российской Федерации, а также обеспечение специальной форменной одеждой. Сейчас открыты вакансии водителей различной техники, трактористов, грузчиков, а также рабочих, занятых ручным трудом, и многих других специальностей.
Комбинаты стремятся создать дружелюбную и поддерживающую атмосферу. В качестве примера можно привести опыт комбината Коминтерновского района, где опытные сотрудники готовы оказывать помощь и обучать новичков, делясь своим профессиональным опытом и знаниями. Это позволяет быстро интегрировать новых сотрудников в коллектив и обеспечить высокую эффективность работы.
Для получения подробной информации о вакансиях, уровне заработной платы и других условиях трудоустройства, просим обращаться по следующим телефонам:
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