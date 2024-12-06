Воронежцев приглашают на работу комбинаты благоустройства

Особое внимание руководство комбинатов уделяет созданию комфортных условий для новых сотрудников. Понимая, что для многих желающих переехать в Воронеж для работы, вопрос жилья является первостепенным, комбинаты предлагают решить и эту проблему. Для иногородних сотрудников уже создан резерв служебных жилых помещений, где им предоставляется жилье без дополнительной платы, за исключением коммунальных услуг. Работа по расширению этого резерва активно продолжается. Более того, комбинаты предлагают уникальное преимущество: по истечении 10 лет проживания, служебное жилье можно будет приватизировать бесплатно — весьма выгодное предложение в современных экономических условиях.