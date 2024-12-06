В ЦПКиО Волгограда появятся домики с альпаками, кроликами и козами

В Центральном парке культуры и отдыха скоро будут жить альпаки уакайя, кролики, ламы, камерунские козочки и европейские лани. Зону с пушистыми животными расположат вдоль одной из аллей.
Животные будут питаться по индивидуальному рациону. В ЦПКиО альпак, кроликов, коз привезут из Европы или из мест их разведения в России. Большинство из них проживали в схожей с Волгоградом климатической зоне, поэтому они смогут быстро адаптироваться к новым условиям.
Руководитель организации, которая занимается возведением зоопространства, отметил, что домики с животными не должны доставить неудобств жителям близлежащих МКД и посетителям парка.
Новых обитателей подбирали с учетом опыта строительства подобных пространств в других городах России. Для парка выбирали животных, которые не издают ни сильных запахов, ни шума. У альпак и других четвероногих появится закрытая зона и территория для выгула.