В ЦПКиО Волгограда появятся домики с альпаками, кроликами и козами

Животные будут питаться по индивидуальному рациону. В ЦПКиО альпак, кроликов, коз привезут из Европы или из мест их разведения в России. Большинство из них проживали в схожей с Волгоградом климатической зоне, поэтому они смогут быстро адаптироваться к новым условиям.