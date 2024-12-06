Появились подробности восстановления Триумфальной аркой в Нижнем Новгороде

Контракт на восстановление Триумфальной аркой и проведение благоустройства территории бывшей автостанции «Канавинская» на улице Советской заключат в Нижнем Новгороде в начале 2025 года. Работы будут проводиться в несколько этапов. Об этом рассказала директора департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина в ходе заседания постоянной комиссии по социальной политике городской думы 5 декабря.