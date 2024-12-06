Появились подробности восстановления Триумфальной аркой в Нижнем Новгороде

Контракт на восстановление Триумфальной аркой и проведение благоустройства территории бывшей автостанции «Канавинская» на улице Советской заключат в Нижнем Новгороде в начале 2025 года. Работы будут проводиться в несколько этапов. Об этом рассказала директора департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина в ходе заседания постоянной комиссии по социальной политике городской думы 5 декабря.
— Воссоздание арки планируется осуществить со смещением по поперечной оси где-то примерно на 10−20 метров от исторического её расположения вглубь от красной линии по улице Советской, — почеркнула глава Депстроя.
Также в ходе воссоздания арки планируется уменьшить её исторически габариты. Известно, что триумфальная арка представляла собой строение на кирпичном фундаменте, в основе которого и силовой каркас из металлических элементов. Основные элементы башен имели дощатую обшивку с имитацией рустов. Высота здания от уровня земли до шпиля составляла 30,5 метра.
Напомним, что триумфальную арку возвели в 1896 году к приезду императора Николая II и его жены в Нижний Новгород. Она была построена на улице Московской, что сейчас называется Советской.
— Как и было задумано, император действительно здесь проехал. Сооружение, по предварительным данным, носило некапитальный характер. И, к сожалению, его чертежи не сохранились, равно как и доподлинно неизвестно, когда арка была разобрана, — рассказывал ранее руководитель Управления Госохраны ОКН Григорий Меламед.
Останцы Триумфальной арки и мостовую XIX века обнаружили летом во время земляных работ. Так, буквально под ногами рабочие обнаружили старинную кирпичную кладку и фрагменты мостовой, которые находились здесь больше ста лет! Учёные уже подтвердили подлинность находки.