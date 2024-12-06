«Кто съел калининградские помидоры?»: покупатели не могут найти местные овощи, а турецкие не нравятся

По мнению покупателей, ситуация с овощами непонятная. «Раньше, когда завозились продукты из Польши, никаких проблем со свежими помидорами, луком, капустой и другой продукцией в любое время года не было. Потом от польских отказались, начали строить свои теплицы, на это выделялись большие деньги. Нам обещали продовольственную безопасность. А где теперь все эти хвалёные местные помидоры и огурцы? Куда они делись? Кто их съел? И выращиваются ли они сейчас? Если нет, значит, нужно вернуть субсидии. Лучше раздать эти деньги людям, чтобы они сами смогли купить себе всё, что нужно, и не зависели от таких вот бизнесменов», — негодует Александр.