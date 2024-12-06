«Кто съел калининградские помидоры?»: покупатели не могут найти местные овощи, а турецкие не нравятся

По словам жителей, несколько дней подряд в разных торговых сетях одна и та же картина — местных овощей нет. «Моему ребёнку из-за аллергии можно только жёлтые помидоры, — рассказала калининградка Анастасия. — Раньше всегда брали гвардейские, но в последнее время они пропали из продажи. Кое-где лежит по три-четыре упаковки привозных жёлтых помидоров из Москвы, но они все месячной давности и испорченные — зачастую с плесенью».
Как рассказали покупатели, ассортимент овощей в последнее время значительно оскудел. «Продаются турецкие помидоры как будто из стекла — их невозможно есть. А цена под 300 рублей за килограмм. Продукция, привезённая из “большой” России вся пожухлая, помятая. И тоже стоит 300 рублей. Остальные — например, азербайджанские — гораздо дороже, и мы понимаем, что это далеко не предел», — говорит один из собеседников «Клопс».
В гурьевских магазинах аналогичная ситуация. Здесь уже несколько дней в продаже нет свежих огурцов, сообщили местные жители. В Калининграде огурцы продаются, но, как правило, вялые: «И цена совсем не радует: что летом, что зимой огурцы стоят как золотые».
Как подчеркнули собеседники «Клопс», сейчас нужно очень внимательно выбирать овощи, чтобы не нарваться на гнильё. «Высокая цена не гарантирует качество — во многом наоборот. Из-за того, что товар людям не по карману, он залёживается и портится. Например, фасованный лук. Приходится долго перебирать упаковки, чтобы выбрать приемлемый. Я бы взяла нефасованный лук, но в лотках часто откровенный неликвид — гнилой, с плесенью, испорченный. С таким простым продуктом и такие проблемы!» — возмущается Ирина.
По мнению покупателей, ситуация с овощами непонятная. «Раньше, когда завозились продукты из Польши, никаких проблем со свежими помидорами, луком, капустой и другой продукцией в любое время года не было. Потом от польских отказались, начали строить свои теплицы, на это выделялись большие деньги. Нам обещали продовольственную безопасность. А где теперь все эти хвалёные местные помидоры и огурцы? Куда они делись? Кто их съел? И выращиваются ли они сейчас? Если нет, значит, нужно вернуть субсидии. Лучше раздать эти деньги людям, чтобы они сами смогли купить себе всё, что нужно, и не зависели от таких вот бизнесменов», — негодует Александр.
Редакция направила запросы в соответствующие ведомства и торговые сети с просьбой прокомментировать ситуацию с обеспечением региона свежими овощами.