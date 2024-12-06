Остались без домашних заданий и оценок: что происходит в школах Приморья

Родители массово жалуются на работу различных электронных дневников: по их словам, они не могут зайти в профиль и посмотреть оценки, домашнее задание своих детей в Приморье. Страдают жители Партизанска, Владивостока и других муниципалитетов, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Школы дальневосточной столицы пользуются электронным дневником под названием «Сетевой город. Образование». С 11 ноября 2024 года вход в личный кабинет можно произвести только через «Госуслуги». Прежняя возможность авторизации через логин и пароль полностью исключена.
У некоторых людей возникли с этим проблемы: у кого-то нет профиля на сайте, у кого-то бывают сложности с авторизацией на самой ЕСИА.
Что же делать в таком случае? Выход один: обращаться к сотрудникам школы, классному руководителю, чтобы направить сообщение в техподдержку. Также необходимо внимательно проверять свои данные: у родителей система сопоставляет ФИО и дату рождения.
Если у вас возникает иконка «Учетная запись не найдена», самостоятельно ситуацию не разрешить.
Также некоторые образовательные учреждения используют «Электронный журнал» (он же «ЭлЖур»). Там пользователей временно блокируют.
«Я не могу попасть в свою учетную запись периодически. То пароль не тот, то я заблокирована, хотя все данные введены верно. Бывает систематически», — делится одна из родительниц.
Корреспондент «КП» обратился в министерство образования, однако на момент публикации материала ответ не получен. Остается надеяться, что проблему быстро решат, и дети вместе со взрослыми смогут отслеживать свою успеваемость.