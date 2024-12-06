Остались без домашних заданий и оценок: что происходит в школах Приморья

Родители массово жалуются на работу различных электронных дневников: по их словам, они не могут зайти в профиль и посмотреть оценки, домашнее задание своих детей в Приморье. Страдают жители Партизанска, Владивостока и других муниципалитетов, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».