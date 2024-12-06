Погодная стабильность ждёт приморцев на следующей неделе

В понедельник под воздействием антициклона ожидается погода без осадков, морозная, но не аномально, а местами даже с оттепелями. Ночное выхолаживание составит −12…-20 °С, в горных районах −21…-26 °С, на южном побережье −5…-10 °С. Дневной прогрев до −2…-10 °С, на юге −1…+3 °С.
Во вторник температурный фон существенно не изменится, но днём многие районы опять припорошит снегом.
В ночь на среду снег продолжится, а морозы пойдут на убыль: в северном Приморье до −16…-21 °С, на остальной территории края до −4…-15 °С. Днём по мере продвижения фронта на восток осадки прекратятся. За ними вторгнется холодный воздух, и максимальная температура немного понизится: до −4…-12 °С, на юге до 0…-3 °С. На побережье усилится ветер.
Во Владивостоке погода будет ещё более стабильна: без осадков, трое суток подряд температура без колебаний, по ночам и по утрам −6…-9 °С, днём 0…-3 °С. В среду эту стабильность нарушит усилившийся северо-западный ветер.
Сейчас над краем тоже смещаются одна за другой высотные ложбины. Очередная выйдет на регион в субботу, 7 декабря. Местами пройдёт снег, к концу дня он закончится. Ночь ожидается бодрящая, до −15…-20 °С, в центральных районах до −21…-27 °С, на южном побережье −9…-14 °С, во Владивостоке −9…-12 °С. Днём −2…-9 °С, на севере до −10…-15 °С. Во Владивостоке субботний день будет бесснежный и ветреный, максимальный прогрев в пределах −3…-6 °С.
Воскресенье, 8 декабря, порадует более приятной погодой. После ухода на восток тропосферной ложбины в край втянется тёплая воздушная масса, потеплеет на 1 — 3 градуса. Во Владивостоке будет солнечно, ветер стихнет, температура воздуха ночью −8…-10 °С, днём 0…-3 °С.