Погодная стабильность ждёт приморцев на следующей неделе

Сейчас над краем тоже смещаются одна за другой высотные ложбины. Очередная выйдет на регион в субботу, 7 декабря. Местами пройдёт снег, к концу дня он закончится. Ночь ожидается бодрящая, до −15…-20 °С, в центральных районах до −21…-27 °С, на южном побережье −9…-14 °С, во Владивостоке −9…-12 °С. Днём −2…-9 °С, на севере до −10…-15 °С. Во Владивостоке субботний день будет бесснежный и ветреный, максимальный прогрев в пределах −3…-6 °С.