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Рэпер Fat Joe раскрыл подробности своего нового альбома The World Changed On Me

Релиз станет для исполнителя первым сольником с 2010 года. Всего на счету музыканта десять пластинок.

Источник: Звук

Релиз станет для исполнителя первым сольником с 2010 года. Всего на счету музыканта десять пластинок.

В своих соцсетях Fat Joe также показал обложку предстоящего студийника. На ней изображены сам артист и его недавно скончавшийся старший брат Энджел. На заре становления хип-хопа он начинал как диджей в Бронксе.

Еще в октябре рэпер рассказал, что при написании альбомов ориентируется на Nas, JAY-Z и Эминема.

Ранее стало известно, что Кендрик Ламар может выпустить делюкс-версию своего свежего полноформатника GNX.