Рэпер Fat Joe раскрыл подробности своего нового альбома The World Changed On Me

Релиз станет для исполнителя первым сольником с 2010 года. Всего на счету музыканта десять пластинок.
В своих соцсетях Fat Joe также показал обложку предстоящего студийника. На ней изображены сам артист и его недавно скончавшийся старший брат Энджел. На заре становления хип-хопа он начинал как диджей в Бронксе.
Еще в октябре рэпер рассказал, что при написании альбомов ориентируется на Nas, JAY-Z и Эминема.
Ранее стало известно, что Кендрик Ламар может выпустить делюкс-версию своего свежего полноформатника GNX.