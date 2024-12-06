Из первых рук: глава СК РФ Александр Бастрыкин стал еще ближе к приморцам

"Работа по взаимодействию с гражданами — одно из приоритетных направлений в деятельности СК России. Три года назад по инициативе Председателя СК России Бастрыкина Александра Ивановича было создано управление информации (Информационный центр). Его образование создало условия максимальной открытости ведомства для граждан.