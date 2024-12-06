Из первых рук: глава СК РФ Александр Бастрыкин стал еще ближе к приморцам

Глава СК РФ Александр Бастрыкин завел соцсети, в которых публикуются видео о выдающихся российских следователях и истории развития следственных органов. В СУ СК РФ по Приморскому краю отметили, что освещение деятельности на информационных площадках позволяет делать работу ведомства открытой для граждан, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Старший помощник руководителя СУ СКР по Приморскому краю (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) Римская Аврора сообщила:
"Работа по взаимодействию с гражданами — одно из приоритетных направлений в деятельности СК России. Три года назад по инициативе Председателя СК России Бастрыкина Александра Ивановича было создано управление информации (Информационный центр). Его образование создало условия максимальной открытости ведомства для граждан.
Сотрудники, на которых в регионах возложена обязанность взаимодействия с гражданами, постоянно усовершенствуют свои знания и навыки общения с общественностью через каналы связи, в том числе лично проходят стажировку в Информационном центре.
Председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович недавно открыл новые интересные каналы в социальных сетях: «YouTube», «Вконтакте», «Одноклассниках» и на «Rutube». Они называются «А. Бастрыкин: наука, творчество, документалистика».
Как рассказали в Информационном центре: «Эти каналы будут интересны юристам, историкам, преподавателям и студентам, а также всем, кого занимает тема становления и развития российской правоохранительной системы».
ОК.