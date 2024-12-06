Сопку Холодильник во Владивостоке очистят от мусора

На сопке Холодильник во Владивостоке городские коммунальные службы пытаются ликвидировать незаконную свалку твердых бытовых отходов. Чтобы ограничить сюда доступ любителей захламить территорию, на ведущей на сопку дороге установили два бетонных блока, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на администрацию приморской столицы.
Проблемное место сегодня посетил глава Владивостока Константин Шестаков, который поручил городским службам ужесточить меры по предотвращению образования свалки и полностью ее ликвидировать.
«Уже установили два бетонных ограждения на дороге, ведущую на сопку, и вновь приступили к уборке скопившегося мусора. Большая часть отходов, которые может захватить техника, будет вывезена в течение месяца. Для уборки нижних оврагов, куда сложнее добраться, будем ближайшей весной привлекать промышленных альпинистов», — сообщил в своем телеграм-канале Константин Шестаков.
По информации мэрии, с начала года с незаконных свалок на территории города было вывезено больше четырех тысяч тонн твердых бытовых отходов.