Сопку Холодильник во Владивостоке очистят от мусора

«Уже установили два бетонных ограждения на дороге, ведущую на сопку, и вновь приступили к уборке скопившегося мусора. Большая часть отходов, которые может захватить техника, будет вывезена в течение месяца. Для уборки нижних оврагов, куда сложнее добраться, будем ближайшей весной привлекать промышленных альпинистов», — сообщил в своем телеграм-канале Константин Шестаков.