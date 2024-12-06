Наиля Аллахвердиева пригласила пермяков попрощаться перед уходом из PERMM

Директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева пригласила пермяков попрощаться с ней перед уходом с должности.
Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале учреждения. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в начале декабря стало известно, что Аллахвердиева покидает музей после нескольких лет работы. По данным «Ъ-Прикамье», нынешний директор написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Утром 6 декабря в канале музея PERMM было опубликовано обращение от лица Наили Аллахвердиевой. В посте она пригласила жителей Перми попрощаться с ней перед увольнением в последний рабочий день.
«Друзья, сегодня мой последний рабочий день в PERMM. Приглашаю всех, кто хочет меня обнять, в музей», — обратилась директор к подписчикам.
По словам Аллахвердиевой, желающих попрощаться она будет ждать в музейном кафе с 18:00 до 20:00.
Напомним, сайт perm.aif.ru рассказывал, что уходу директора из учреждения предшествовали обыски в музее, связанные с делом галериста Марата Гельмана*. Кроме того, осенью 2024 года прокуратура Перми обратилась с иском в суд из-за подозрений на конфликт интересов в контрактах PERMM.
*Признан в РФ иноагентом, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.