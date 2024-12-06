Наиля Аллахвердиева пригласила пермяков попрощаться перед уходом из PERMM

Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале учреждения. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в начале декабря стало известно, что Аллахвердиева покидает музей после нескольких лет работы. По данным «Ъ-Прикамье», нынешний директор написала заявление на увольнение по собственному желанию.