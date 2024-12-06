Олбани
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске отменили выделенную полосу для общественного транспорта из-за ремонта моста

Соответствующие дорожные знаки уже демонтированы.

Источник: Om1 Омск

В Омске в связи с проведением ремонтных работ на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у «Телецентра» временно отменили выделенную полосу для общественного транспорта на улице Красный Путь.

Изменения коснулись участков от Старозагородной рощи до городка Водников и от улицы Кемеровская до ООО «Ул. Рабиновича» в сторону центра города. Дорожные знаки, указывающие на выделенную полосу, уже сняты.

В первый рабочий день после перекрытия на капитальный ремонт моста 60-летия ВЛКСМ на дорогах Омска образовались серьёзные заторы.