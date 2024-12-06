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Глава СКР заинтересовался учителем с Уралмаша, влепившим пощечину ученику

Глава СКР требует доклад из-за конфликта в школе № 80 на Уралмаше.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по ситуации с школой № 80 в Екатеринбурге. Напомним, 5 декабря на уроке биологии учитель дала пощечину восьмикласснику за непослушание на уроке. Инцидент попал на видео и вызвал бурную реакцию у сверстников.

— Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщает ведомство.

В настоящий момент, следственными органами Свердловской области расследуется уголовное дело по статье 132 УК РФ «Побои». После случившегося в школе было проведено служебное расследование. Педагогу вынесли дисциплинарное взыскание. Конфликт удалось разрешить и сторона учащегося и учитель принесли друг другу извинения.

СК