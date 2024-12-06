Глава СКР заинтересовался учителем с Уралмаша, влепившим пощечину ученику

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по ситуации с школой № 80 в Екатеринбурге. Напомним, 5 декабря на уроке биологии учитель дала пощечину восьмикласснику за непослушание на уроке. Инцидент попал на видео и вызвал бурную реакцию у сверстников.