Что почём: как в Хабаровске сэкономить на селёдке под шубой и холодце

Приближается Новый год, и одними из традиционных спутников праздничного стола являются салат «Селедка под шубой» и холодец. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» посетил в краевой столице несколько мест, где можно приобрести необходимые для приготовления этих блюд ингредиенты, и составил индекс цен.
Конечная стоимость приготовления «Селедки под шубой» рассчитана на одну порцию массой 200 г в следующих пропорциях: сельдь 60 г; картофель 40 г; морковь 20 г; свекла 20 г; лук 20 г; половина яйца; майонез 20 г.
Собрать «Селедку под шубой» на центральном рынке Хабаровска получится за 48,5 рублей. Причем стоит отметить, что, например, стоимость моркови за год совсем не изменилась — 100 рублей за килограмм. А вот яйца на рынке подорожали с 10,7 рублей за яйцо до 15,5.
В супермаркетах «Пятерочка» индекс «Селедки под шубой» составляет 41 рубль. Здесь многие продукты дешевле, чем на рынке, но это именно те продукты, которые называют «второго» сорта. Например, есть морковь по 45 рублей, и именно она попала в расчет, но есть морковь и по 100 рублей, как и на рынке.
Последняя посещенная точка — супермаркет «Самбери». Там индекс розового салата с рыбой составляет на сегодня всего 39,7 рублей. Таким образом, самостоятельно сделать салат «Селедка под шубой» самостоятельно станет в два раза дешевле, чем заказывать его готовым, цена которого от 98 рублей за порцию в 200 граммов.
Индекс холодца в Хабаровске на сегодняшний день с расчетом на одну порцию (200 граммов) выглядит следующим образом.
Из свинины: на центральном рынке — 40 рублей; в «Пятерочке» — 24 рубля; в «Самбери» — 32 рубля. Из курицы: на центральном рынке — 23 рубля; в «Пятерочке» — 22 рубля; в «Самбери» — 17 рублей. Для примера, если покупать готовый холодец, он дороже не в несколько раз, а кратно — около 150 рублей за 200 граммов.
И, наконец, индекс холодца из говядины, которой в «Пятерочке» не оказалось. На центральном рынке можно собрать новогоднее блюдо чуть дороже — за 36 рублей, а в «Самбери» — за 32 рубля. Как итог мониторинга — дешевле, да и, наверное, вкуснее готовить дома самому.