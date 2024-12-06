Что почём: как в Хабаровске сэкономить на селёдке под шубой и холодце

В супермаркетах «Пятерочка» индекс «Селедки под шубой» составляет 41 рубль. Здесь многие продукты дешевле, чем на рынке, но это именно те продукты, которые называют «второго» сорта. Например, есть морковь по 45 рублей, и именно она попала в расчет, но есть морковь и по 100 рублей, как и на рынке.