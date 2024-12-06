«Станет отличным сувениром из Беларуси, который вам никогда не забудут». Минчанка показала в TikTok, как приготовить белорусско-дубайский шоколад с картофелем

Жительница Минска в TikTok рассказала пользователям, как приготовить белорусско-дубайский шоколад с картофелем. Она отметила, что время приготовления составит 30 минут. Необходимо взять два вида белорусского шоколада и картофель для пюре. Девушка уточняет, что картофель должен быть деревенским, а не магазинным.