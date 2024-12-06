«Станет отличным сувениром из Беларуси, который вам никогда не забудут». Минчанка показала в TikTok, как приготовить белорусско-дубайский шоколад с картофелем

Минчанка приготовила белорусский дубайский шоколад с картофелем, показав видео в TikTok.
Жительница Минска в TikTok рассказала пользователям, как приготовить белорусско-дубайский шоколад с картофелем. Она отметила, что время приготовления составит 30 минут. Необходимо взять два вида белорусского шоколада и картофель для пюре. Девушка уточняет, что картофель должен быть деревенским, а не магазинным.
— Дубайская шоколадка с картошкой станет отличным сувениром из Беларуси, который вам никогда не забудут, — заметила минчанка.
Некоторые из пользователей отмечают, что это настоящий шедевр. А одна из девушек, прокомментировавших видео, призналась, что сама хотела смешать шоколад и картофель.
«Вы прочитали мои мысли, я очень хотела такое намешать», — написала пользователь.
Тем временем ГАИ сказала о важном изменении в работе камер скорости в Беларуси.
Ранее мы писали, что стоимость новогоднего банкета в белорусских санаториях составит 250 рублей.
Кстати, премьер-министр Роман Головченко сказал, почему 3 января 2025 не сделали выходным днем в Беларуси.