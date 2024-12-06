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«Станет отличным сувениром из Беларуси, который вам никогда не забудут». Минчанка показала в TikTok, как приготовить белорусско-дубайский шоколад с картофелем

Минчанка приготовила дубайский шоколад с картофелем, показав в TikTok.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка приготовила белорусский дубайский шоколад с картофелем, показав видео в TikTok.

Жительница Минска в TikTok рассказала пользователям, как приготовить белорусско-дубайский шоколад с картофелем. Она отметила, что время приготовления составит 30 минут. Необходимо взять два вида белорусского шоколада и картофель для пюре. Девушка уточняет, что картофель должен быть деревенским, а не магазинным.

— Дубайская шоколадка с картошкой станет отличным сувениром из Беларуси, который вам никогда не забудут, — заметила минчанка.

Некоторые из пользователей отмечают, что это настоящий шедевр. А одна из девушек, прокомментировавших видео, призналась, что сама хотела смешать шоколад и картофель.

«Вы прочитали мои мысли, я очень хотела такое намешать», — написала пользователь.

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