Ожидаемые альбомы декабря: Snoop Dogg & Dr. Dre, Glukoza, Dua Lipa и другие

Весь прошлый год, когда молодые и бойкие Бейонсе и Тейлор Свифт ставили рекорды, 61-летняя Тори Эймос тихо гастролировала в поддержку своего эмоционального альбома Ocean To Ocean 2021 года. За всё турне артистка в компании гитариста Джона Эванса и ударника Эша Соана посетила больше 93 городов. В некоторых из них велась профессиональная запись: собственно, именно эти выступления и вошли в трек-лист альбома. Стандартная версия лонгплея включает в себя 12 треков, в том числе главные хиты Эймос Cornflake Girl, God и Silent All These Years. Примечательно, что расширенное издание выходит в тот же день: в нём будет на 4 песни больше.