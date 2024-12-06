Ожидаемые альбомы декабря: Snoop Dogg & Dr. Dre, Glukoza, Dua Lipa и другие

Сезон крупных музыкальных релизов подошёл к концу ещё в ноябре, но музыканты припасли для меломанов пару сюрпризов. Звук Медиа рассказывает, какими альбомами стоит проводить 2024 год. Концертных релизов в этот раз будет больше, чем обычно.
Корейский гёрлз-бэнд BLACKPINK умудряется привлекать всеобщее внимание, даже выступая по отдельности. Удивительно, что ещё не все участницы представили дебютные полноформатники, но в ближайшем будущем это изменится. 6 декабря выйдет первая сольная пластинка Розэ: певица описала её как личный дневник, в который она вложила «кровь и слёзы». Певица также отметила, что, послушав этот альбом, её поклонники смогут почувствовать себя ближе к ней.
В этом году имя Натальи Чистяковой-Ионовой стало мелькать в прессе чаще, чем раньше, и не всегда в положительном контексте. Ещё и на фоне конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. В такой ситуации перечеркнуть прошлое и начать новый творческий путь под слегка изменённым псевдонимом — едва ли не лучшее решение.
Судя по уже вышедшим синглам и визуальным намёкам в соцсетях, теперь это не «девочка-глюкозка», а полноценная артистка электронной сцены, хорошо знакомая с последними трендами и новыми именами.
Jeff Kravitz/Getty Images.
Dr. Dre и Snoop Dogg.
В 2024-м вышли альбомы Кендрика Ламара, Эминема и Tyler, The Creator. Что могло сделать год ещё лучше для любителей хип-хопа? Великий камбэк тандема Снуп Догга и Доктора Дре.
В отличие от прочих артистов, решивших вновь заявить о себе в уходящем году, эти двое никуда толком не уходили, просто работали по отдельности. Страшно подумать, но их первая (и пока единственная) совместная работа вышла примерно 20 лет назад — в 1999 году. Альбом, к слову, был для Снупа дебютным. Missionary должен продолжить идеи того релиза и стать неплохой финальной точкой для года, который и без того принёс столько рэп-шедевров.
Весь прошлый год, когда молодые и бойкие Бейонсе и Тейлор Свифт ставили рекорды, 61-летняя Тори Эймос тихо гастролировала в поддержку своего эмоционального альбома Ocean To Ocean 2021 года. За всё турне артистка в компании гитариста Джона Эванса и ударника Эша Соана посетила больше 93 городов. В некоторых из них велась профессиональная запись: собственно, именно эти выступления и вошли в трек-лист альбома. Стандартная версия лонгплея включает в себя 12 треков, в том числе главные хиты Эймос Cornflake Girl, God и Silent All These Years. Примечательно, что расширенное издание выходит в тот же день: в нём будет на 4 песни больше.
Если вы любите современный софт-рок, то наверняка слышали об американской группе The National. В прошлом году у них вышло целых два альбома, концептуально никак друг с другом не связанных, если не считать того, что солисту коллектива и там и там невесело. Чтобы поддержать релиз, музыканты отправились в турне и во время одной из своих остановок записали лайв-альбом нам на радость. В трек-листе — 21 трек, в том числе хиты I Need My Girl и Fake Empire.
Alexandre Schneider/Getty Images.
Выступление группы Interpol.
Interpol — это уже не софт-рок, а постпанк. Их живой альбом точно так же заслуживает вашего внимания. Что в нём особенного? В трек-лист вошли только песни с ранних лонгплеев коллектива в количестве восьми штук. Они записывались с первого дубля, притом остановок между треками не было. Альбом с живыми записями — это отличная затравка к новой музыке, над которой Interpol сейчас вроде как работают. Да и концепция весьма интересная.
Дуа Липа — поп-певица, притом одна из тех, кто создаёт довольно узнаваемый танцевальный поп. Именно поэтому трудно представить её в окружении оркестра, хора и музыкальной группы из семи человек на сцене одного из самых элитных концертных залов Лондона, где обычно исполняется классика. Однако 17 октября случилось именно это. Дуа, кажется, и сама поняла, что создала поистине уникальные декорации, поэтому и решила записать выступление и выпустить концертную пластинку. Релиз увидит свет 6 декабря и станет для певицы отличным завершением и без того успешного года. Напомню, Дуа выпустила третий альбом, впервые провела хедлайнерский сет на крупнейшем фестивале Великобритании Glastonbury и вошла в список богатейших британцев моложе сорока.
Быть в курсе трендов нам помогает Звук. В стриминге каждую неделю обновляются плейлисты с новинками и молодыми исполнителями, а еще есть эксклюзивные возможности для слушателей, например вживую увидеть любимых артистов или стать участником крутых мероприятий.
Полный доступ к Звуку открывается подпиской «СберПрайм». Самое классное: в нее уже входят и другие сервисы, скидки и преимущества от партнеров, за которые не нужно доплачивать. Для читателей Звук Медиа действует специальное предложение.
Rosé — rosie (6 декабря) Glukoza — Мини-альбом Harmony (декабрь) Snoop Dogg & Dr. Dre — Missionary (13 декабря) Tori Amos — Diving Deeper Live (6 декабря) The National — Rome (13 декабря) Interpol — Live At Third Man Records (6 декабря) Dua Lipa — Live From The Royal Albert Hall (6 декабря).