У кладбища «Ростовское» отремонтировали остановки

По его словам, пару месяцев назад из-за сильного ветра у остановок сорвало крышу и боковины. В ожидании транспорта люди мокли под дождем. Узнав о проблеме, депутат Павел Кузьмин связался с дирекцией Службы городских городских кладбищ и закупил необходимые материалы.