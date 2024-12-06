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У кладбища «Ростовское» отремонтировали остановки

По просьбе матери погибшего участника СВО у нового ростовского кладбища отремонтировали остановочные комплексы. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Ростовской области, секретарь Кировского МО «Единой России» Павел Кузьмин в своем Telegram-канале.

По его словам, пару месяцев назад из-за сильного ветра у остановок сорвало крышу и боковины. В ожидании транспорта люди мокли под дождем. Узнав о проблеме, депутат Павел Кузьмин связался с дирекцией Службы городских городских кладбищ и закупил необходимые материалы.

ЖКХ