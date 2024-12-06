«Белоруснефть» сказала о мошенниках, предлагающих быстрый заработок в интернете

Сказано, что подобное аферисты уже делали от имени нескольких организаций. Называются «Белпочта», «Белтелеком», «Беларуськалий», «Беларусбанк» и других. «Белоруснефть» уточняет, что вся актуальная информация о проектах и акциях содержится на официальном сайте и просит не переходить по ссылкам от мошенников.