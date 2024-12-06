«Белоруснефть» сказала о мошенниках, предлагающих быстрый заработок в интернете. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
В сообщении говорится, что от имени «Белоруснефти» в популярной соцсети, а также в Youtube распространяется фейковая реклама, связанная с так называемым быстрым заработком.
«Эта реклама — фейк», — предупредили в организации.
Отмечается, что ссылка ведет на фишинговую, похожую на страницу официального сайта организации, которую создали мошенники. Сказано, что аферисты заинтересованы в получении персональных данных белорусов с дальнейшим доступом к банковским счетам.
Сказано, что подобное аферисты уже делали от имени нескольких организаций. Называются «Белпочта», «Белтелеком», «Беларуськалий», «Беларусбанк» и других. «Белоруснефть» уточняет, что вся актуальная информация о проектах и акциях содержится на официальном сайте и просит не переходить по ссылкам от мошенников.
Тем временем мошенники обманывают белорусов от имени «Белпочты».
Ранее милиция сказала белорусам о новом мошенничестве в мессенджерах: «Под видом членов семьи или друзей рассылают сообщения с открытками».
Кроме того, ГАИ сказала о важном изменении в работе камер скорости в Беларуси.