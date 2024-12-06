Во дворах Хабаровска убирают снег

В Хабаровске коммунальные службы приводят в порядок придомовые территории после снега. Во многих дворах уже очищены подходы к домам, тротуары и парковки, а также обработаны дорожки для безопасности пешеходов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.