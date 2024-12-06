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Во дворах Хабаровска убирают снег

В городе работают коммунальные службы.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске коммунальные службы приводят в порядок придомовые территории после снега. Во многих дворах уже очищены подходы к домам, тротуары и парковки, а также обработаны дорожки для безопасности пешеходов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Сегодня привели в порядок площадки возле подъездов больше 4,2 тысячи домов и расчистили 3884 пешеходных перехода. На подъездах к контейнерам убрали снег, обработали песчано-соляной смесью территории около 3,5 тысячи домов», — рассказали в администрации Хабаровска.

Для уборки задействовали 25 единиц техники и почти тысячу работников. Также коммунальщики продолжают чистить крыши и вывозить снег.

ЖКХ