Мужчину оштрафовали из-за нарушения общественного порядка в Братске

Жителя Братска привлекли к административной ответственности из-за того, что он нарушал общественный порядок. Об этом КП-Иркутск сообщили в городском суде.
30 ноября 2024 47-летний мужчина пришел в пивной ресторан, в какой-то момент начал ругаться, кричать, приставать к другим посетителям, провоцировал конфликт и кидался в драку.
— На неоднократные замечания прекратить свои действия он не реагировал, тем самым нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, — прокомментировали в пресс-службе суда.
Дебошира признали виновным и назначили штраф в размере 500 рублей. Правда, постановление пока не вступило в законную силу, а значит, есть время на его обжалование.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что помощник телефонных мошенников вернет 73-летнему пенсионеру из Читы более 1,7 миллиона.