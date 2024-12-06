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Мужчину оштрафовали из-за нарушения общественного порядка в Братске

Дебошир ругался, кричал и кидался в драку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителя Братска привлекли к административной ответственности из-за того, что он нарушал общественный порядок. Об этом КП-Иркутск сообщили в городском суде.

30 ноября 2024 47-летний мужчина пришел в пивной ресторан, в какой-то момент начал ругаться, кричать, приставать к другим посетителям, провоцировал конфликт и кидался в драку.

— На неоднократные замечания прекратить свои действия он не реагировал, тем самым нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, — прокомментировали в пресс-службе суда.

Дебошира признали виновным и назначили штраф в размере 500 рублей. Правда, постановление пока не вступило в законную силу, а значит, есть время на его обжалование.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что помощник телефонных мошенников вернет 73-летнему пенсионеру из Читы более 1,7 миллиона.