Бег, мастер-класс по дзюдо и фотоконкурс: проект «Доступный спорт» продолжается в крае

7 декабря
- 9:00 — на набережной стадиона имени Ленина в районе речного вокзала состоится утренняя пробежка. Участникам предстоит преодолеть 5 км. После забега их будут ждать чай и сладости. Сбор и разминка начинаются за 15 минут до пробежки.
- 10:00 — в Краевом центре единоборств пройдут Межрегиональные соревнования по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет. Спортсмены сразятся за медали в Краевом центре единоборств. Вход для зрителей свободный.
8 декабря
- 10:00 — в спортивном комплексе «Авангард» пройдет чемпионат Хабаровского края по синкекусинкай. Вход для болельщиков свободный.
Кроме того, жителей краевой столицы приглашают поучаствовать в фотоконкурсе. Его главный девиз и тема: «Всей семьей за спорт!». На фото необходимо запечатлеть занятия спортом — катание на коньках или лыжах, зарядку или пробежку. В приоритете — зимние виды спорта и досуг. Организаторы продлили конкурс, лучшие семейные кадры необходимо прислать до 8 декабря на почту: dss.org@yandex.ru. В письме нужно указать фамилию вашей семьи и номер телефона. Лучшие фото украсят большой яркий баннер у сцены — в самом сердце набережной стадиона имени Ленина. Кроме того, тройка семей-победителей станет обладателями других подарков. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.
Отметим, мероприятия организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» президентского нацпроекта «Демография».