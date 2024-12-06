Омич отсудил 30 тыс рублей за недостоверный анализ на ВИЧ

Омский областной суд взыскал 30 тыс. рублей компенсации с БУЗОО «ГК БСМП № 1» в пользу местного жителя, которому был выдан ошибочный анализ.
В июле 2023 года скорая доставила в БСМП № 1 пациента без сознания, при котором не было документов. С собой у мужчина была лишь сопроводительный лист с именем и фамилией.
Медики взяли у мужчины анализ крови и отправили его в БУЗОО «Центр по профилактике в борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Данные полиса ОМС совпадали с переданными. Уже на следующий день пациент пришел в сознание и самостоятельно сообщил врачам свою фамилию и дату рождения.
Спустя несколько месяцев мужчине позвонили из медучреждения и сообщили о необходимости посещения СПИД центра. Помимо этого, на его телефон пришло сообщение, в котором тоже говорилось, что пациенту нужно посетить СПИД центр на улице 50 лет Профсоюзов.
Омич явился в медицинский центр и получил направление для уточнения диагноза. Через несколько дней ему пришел отрицательный тест.
Как указал истец, в это время он испытывал нравственные переживания и разлад в семье, а также пренебрежительное отношение к своей персоне.
Суд пришел к выводу, что причиной ошибочного анализа было не ложноположительное тестирование, а поступление на исследование не его образца крови. Инстанция взыскала с БУЗОО «ГК БСМП № 1» 30 тыс. моральной компенсации в пользу омича.