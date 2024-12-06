Омич отсудил 30 тыс рублей за недостоверный анализ на ВИЧ

Медики взяли у мужчины анализ крови и отправили его в БУЗОО «Центр по профилактике в борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Данные полиса ОМС совпадали с переданными. Уже на следующий день пациент пришел в сознание и самостоятельно сообщил врачам свою фамилию и дату рождения.