Назван «Лучший продовольственный товар Красноярского края»

В этом году участие в смотре приняли 49 региональных товаропроизводителей. Комиссия оценила 290 образцов продуктов в 35 номинациях.
Конкурс ежегодно привлекает к себе внимание руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
В числе постоянных участников — предприятия Ужурского, Назаровского, Канского, Минусинского и других районов края. И это не только крупные организации и холдинги, но и малые предприятия, которые имеют собственное сельхозсырье и выпускают качественную и конкурентоспособную пищевую продукцию.
Стоит отметить, что предприятия-победители получают возможность нанести специальную маркировку на лучший товар, что свидетельствует о высоком качестве продукта и повышает доверие к нему со стороны потребителей.
Лучшим хлебом из пшеничной муки назван «Хлеб со льном» ИП Альбина Барауля из города Бородино.
Лучшим ржаным признан хлеб «Ржаной замес с подсолнечником» ИП Виктора Осколкова из Красноярска.
Победили также хлеб ржаной бездрожжевой «БИО» красноярского ООО «ЯрХлеб», «плетенка» ИП Валентина Манерова (г. Красноярск), булочка «Дорожная» АО «Искра» Ужурского района. Лучшая крупа — «гречневая ядрица быстроразваривающаяся пропаренная» от ИП Олег Безматерных города Минусинска. Лучшее молоко у ООО «Агроник» Емельяновского района.
Лучший творог у кисломолочного продукта «Бифилайф».
Лучшее масло у АО «Молоко» из Минусинска.
Лучшая сметана у ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» Канского района.
Лучшие кефир и сыр из коровьего молока — ООО «Саянмолоко» Шушенского района.
Лучший йогурт из коровьего молока — ЗАО «Назаровское» Назаровский район.
Лучший сыр и йогурт из козьего молока у ИП главы КФХ Андрея Болсуновского Емельяновского района.
Лучшее молоко сгущенное — АО «Искра» Ужурского района.
Лучшую вареную колбасу производит ужурское АО «Искра», лучшие сосиски — ООО «Ярск» из Красноярска, в лучших также холодец АО «Солгон» Ужурского района, полукопченая колбаса и шницели ООО «ТРЭНЭКС» из Шарыповского муниципального округа, салями ООО «Новые колбасы» Красноярск, ветчина «Экстра» ЗАО «Назаровское» Назаровский район, пельмени ССПК «Флагман» Абанский район, оленина тушеная «Регион-Сибирь» Эвенкийский муниципальный район.
Среди безалкогольных напитков признаны лучшими тыквенный нектар ООО «Свой сад» г. Красноярск и минеральная вода газированная ООО «Завод минеральной воды и безалкогольных напитков» Минусинского района. Лучшая рыбная продукция — ООО «Золотая рыбка» г. Назарово и пресервы рыбные от ООО «Старпром» г. Красноярск. Среди консервированных овощей — патиссоны «Минусинские ягоды» от ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр “Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук” г. Красноярск.
Среди сладостей лучшие — глазированный зефир от АО «Минусинская кондитерская фабрика», шоколадные конфеты «Душа Сибири» от АО «Кондитерско-макаронная фабрика “Краскон” г. Красноярск, пряничная “Коврижка с начинкой чернослив” от ООО “Кондитерские технологии Крайпотребсоюза” г. Красноярск, торт “Калач” от ИП Виктор Осколков.
В номинации «Новинка года» первое место отдано ряженке «Печеное яблоко-корица» АО «Солгон» Ужурского района. Комиссия оценила товары по органолептическим показателям, дизайну, а также наличию полной и достоверной маркировки. Список победителей конкурса «Лучший продовольственный товар 2024» опубликован на сайте министерства сельского хозяйства Красноярского края.