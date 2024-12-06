Назван «Лучший продовольственный товар Красноярского края»

В числе постоянных участников — предприятия Ужурского, Назаровского, Канского, Минусинского и других районов края. И это не только крупные организации и холдинги, но и малые предприятия, которые имеют собственное сельхозсырье и выпускают качественную и конкурентоспособную пищевую продукцию.