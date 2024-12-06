Олбани
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани на улице Фучика ограничили движение автомобилей из-за дорожной ямы

Она образовалась со стороны улицы Завойского в направлении улицы Сафиуллина.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на улице Фучика ограничили движение автомобилей из-за дорожной ямы. Об этом сообщили в ГИБДД города.

Речь идет о яме, которая образовалась на улице Фучика со стороны улицы Завойского в направлении улицы Сафиуллина. На месте работают специалисты. Они организовывают ограничение движения и объезд аварийного участка дороги.

В связи с этим казанцев и гостей города просят учитывать эти меры и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в Казани на десять дней ограничат движение по Аделя Кутуя. На участке будут вестись работы по реконструкции водопровода.

ГИБДД