В Казани на улице Фучика ограничили движение автомобилей из-за дорожной ямы. Об этом сообщили в ГИБДД города.
Речь идет о яме, которая образовалась на улице Фучика со стороны улицы Завойского в направлении улицы Сафиуллина. На месте работают специалисты. Они организовывают ограничение движения и объезд аварийного участка дороги.
В связи с этим казанцев и гостей города просят учитывать эти меры и заранее планировать свой маршрут.
Напомним, в Казани на десять дней ограничат движение по Аделя Кутуя. На участке будут вестись работы по реконструкции водопровода.