«Папа в зоне СВО? Нет, сегодня папа здесь!»: боец приехал на один день в Иркутск ради выступления 12-летней дочери на концерте

Мужчина в камуфляже стоит за кулисами и наблюдает за дочерью, которая в этот момент поет на сцене. В его руках букет цветов, он улыбается, немного нервничает и ждет, когда выступление подойдет к концу. Через некоторое мгновение зал разряжается аплодисментами. А ведущая мероприятия подходит к юной исполнительнице и спрашивает:
— Кого бы ты хотела увидеть?
— Папу… — не задумываясь произносит вокалистка.
— А где папа?
— В зоне СВО…
— Папа — в зоне СВО. Но сегодня папа здесь!
Ведущая подает мужчине за кулисами знак выхода на сцену, а сама солистка, кажется, уже не верит в происходящее. Отец подхватывает дочь на руки…
Эти кадры сняты на отчетном концерте вокального отделения эстрадной студии в Иркутске. Девочка — 12-летняя Анастасия А. Выступая в тот день на сцене, она и не подозревала, какой сюрприз ее ждет. Ее отец, боец СВО с позывным «Филин» оказался в столице Приангарья по долгу службы буквально на один день. И, узнав о том, что дочь выступает на сцене, решил поддержать ее и устроить сюрприз для семьи, приехав на концерт без предупреждения. Координаты бойца КП-Иркутск передали в региональном исполкоме Народного фронта в Иркутской области. Волонтеры активно помогают добровольцу с гуманитарной помощью и переносными средствами связи.
Отправился на СВО вслед за братом.
— Я родом из Воронежа. Муж из Иркутска. Но познакомились мы в моем родном городе, куда он приезжал учиться несколько лет назад. По профессии он военнослужащий, — рассказывает 34-летняя супруга «Филина» Анна А. — Между нами завязались отношения, мы поженились. В 2012 году у нас родилась дочь Настя. Пять лет мы прожили в Смоленске, где муж служил по контракту. А когда он подошел к концу, переехали всей семьей в Иркутск, поближе к его родителям.
После расторжения контракта сибиряк занимал гражданскую должность в одной из местных воинских частей. Анна же устроилась на работу в торговый центр, в отдел приемку товаров.
— Осенью 2022 года мобилизовали младшего брата мужа. Супруг решил, что должен отправиться вместе с ним. Я, конечно, отговаривала его, но мы понимали, что это бесполезно. Во-первых, у него имелся необходимый опыт службы. А во-вторых, муж считал, что это его призвание и он должен быть вместе с парнями.
Сначала мужчины попали в разные подразделения. Но через некоторое время братьям удалось договориться о том, чтобы служить вместе. Старший занимал должность командира взвода связи, а младший находился у него в подчинении.
Семья очень ждала, готовилась к этому выступлению. Фото: из личного архива героев публикации.
За два года сибиряк несколько раз приезжал в отпуск. Семья вместе отдыхала в Аршане и на Байкале, занималась ремонтом в доме. Больше всех «Филина» домой ждет его дочь Анастасия. Сейчас она учится в шестом классе, а в свободное время увлекается занятиями танцами и вокалом. Девочка часто пишет письма папе в зону СВО, просит вернуться его живым и здоровым, отправляет печатные фотоснимки.
— У них с дочкой особая связь с рождения, — поясняет Анна. — Когда Настя была маленькой, муж часто брал ее с собой на рыбалку. Это было их совместным хобби. Сейчас, конечно, дочь подросла, у нее поменялись интересы, но они по-прежнему остаются друг для друга самыми близкими людьми.
Устроил сюрприз.
О том, что «Филин» готовит сюрприз для близких, не знали ни дочь, ни жена, ни его родители. Мужчина приехал в Иркутск из зоны СВО по долгу службы буквально на один день. И по счастливому совпадению, именно на эту же дату его дочь впервые вышла на сцену как вокалистка.
— Танцами дочь занимается с детства, а вот вокалом только в начале этого года. 30 ноября в нашей студии проходил отчетный концерт. Мы очень ждали, готовились к этому выступлению. Я в этот момент сидела в зале, вместе с нашими родственниками. И тут на сцене появился наш папа!
Оказалось, что «Филин» договорился с организаторами мероприятия и попросил пригласить его на сцену. Увидев отца, Анастасия не смогла сдержать слез и изначально не сразу поверила своим глазам.
«Филин» договорился с организаторами мероприятия и попросил пригласить его на сцену. Фото: из личного архива героев публикации.
— Муж и его брат на самом деле всегда приезжают в отпуск и устраивают такие сюрпризы. Приходили на работу к своей маме, ко мне. Было очень радостно и приятно, что, несмотря на все сложности, с которыми они сталкиваются там, в зоне СВО, они стараются порадовать своих близких, выразить свою любовь и отношение! И здорово, что муж оказал для дочки поддержку в столь важный и ответственный момент в ее жизни — первое сольное выступление.
С момента последнего отпуска «Филина» не виделся со своими родными три месяца. В тот же вечер семья собралась за столом вместе с родителями мужчины. А после сибиряк уже поспешил на поезд, чтобы вернуться к своим служебным обязанностям.
— Сейчас муж находится в Юрге, поскольку готовится переформирование его полка. Теперь он будет служить в пехоте. Вообще, конечно же, мы мечтаем о том, чтобы он вместе с братом уже скорее возвращались домой, и наша жизнь вернулась в привычное русло. Очень сильно переживаем за них!