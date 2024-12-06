«Папа в зоне СВО? Нет, сегодня папа здесь!»: боец приехал на один день в Иркутск ради выступления 12-летней дочери на концерте

Эти кадры сняты на отчетном концерте вокального отделения эстрадной студии в Иркутске. Девочка — 12-летняя Анастасия А. Выступая в тот день на сцене, она и не подозревала, какой сюрприз ее ждет. Ее отец, боец СВО с позывным «Филин» оказался в столице Приангарья по долгу службы буквально на один день. И, узнав о том, что дочь выступает на сцене, решил поддержать ее и устроить сюрприз для семьи, приехав на концерт без предупреждения. Координаты бойца КП-Иркутск передали в региональном исполкоме Народного фронта в Иркутской области. Волонтеры активно помогают добровольцу с гуманитарной помощью и переносными средствами связи.