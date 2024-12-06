На улицах Ростова-на-Дону могут запретить курение на ходу

Жителям Ростова-на-Дону и других городов страны могут запретить курить на улицах во время ходьбы. Такой способ снижения никотиновой зависимости среди взрослых и молодежи предложил заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.
Сейчас новую идею активно обсуждает общественность. Одни вступают против или считают, что реализовать предложение об ограничении не решатся. Другие же, наоборот, полностью поддерживают возможность подобного запрета.
К слову, опрос по теме в донской столице уже провели аналитики SuperJob. Выяснилось, что 46% респондентов поддерживают запрет, 25% — выступают против, но задаются вопросом, как контролировать подобную меру. Остальные опрошенные затруднились с оценкой инициативы.
Среди курящих 20% положительно отнеслись к ограничению, среди некурящих — 55%.