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В Казани определили дни бесплатной работы муниципальных парковок в 2025 году

Это новогодние и майские праздники, а также другие даты.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Бесплатно воспользоваться парковками можно будет в праздничные дни и дни отдыха, связанные с переносом праздников: 1−3, 6—8 января; 1, 2, 8 и 9 мая; 12 и 13 июня; 3, 4, 6 ноября; 31 декабря; в Ураза-байрам и Курбан-байрам — их даты определяются указом раиса Татарстана.

В выходные, а также в будние дни с 19:00 до 8:00 муниципальные парковки работают без взимания платы.

Напомним, в декабре 2024 года казанцы смогут воспользоваться муниципальными стоянками на безвозмездной основе 30 и 31 числа.

В Казани определили дни в 2025 году, когда муниципальные парковки будут работать без взимания платы. Соответствующее постановление подписали в исполкоме города.