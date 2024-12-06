В Казани определили дни бесплатной работы муниципальных парковок в 2025 году

Бесплатно воспользоваться парковками можно будет в праздничные дни и дни отдыха, связанные с переносом праздников: 1−3,
В выходные, а также в будние дни с 19:00 до 8:00 муниципальные парковки работают без взимания платы.
Напомним, в декабре 2024 года казанцы смогут воспользоваться муниципальными стоянками на безвозмездной основе 30 и 31 числа.
В Казани определили дни в 2025 году, когда муниципальные парковки будут работать без взимания платы. Соответствующее постановление подписали в исполкоме города.