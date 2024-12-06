В Казани определили дни бесплатной работы муниципальных парковок в 2025 году

Бесплатно воспользоваться парковками можно будет в праздничные дни и дни отдыха, связанные с переносом праздников: 1−3, 6—8 января ; 1, 2, 8 и 9 мая; 12 и 13 июня; 3, 4, 6 ноября; 31 декабря; в Ураза-байрам и Курбан-байрам — их даты определяются указом раиса Татарстана.