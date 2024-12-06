Эксперт рассказал о пяти ключевых результатах деятельности академика Велихова

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Академик Евгений Велихов внес ключевой вклад в развитие целого ряда научно-технических направлений в мире. В частности, он был одним из главных идеологов международного термоядерного реактора ITER и создал свою научную школу, сообщил ТАСС независимый эксперт в атомной отрасли, директор АНО «Атоминфо центр» Александр Уваров.