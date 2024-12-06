Эксперт рассказал о пяти ключевых результатах деятельности академика Велихова

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Академик Евгений Велихов внес ключевой вклад в развитие целого ряда научно-технических направлений в мире. В частности, он был одним из главных идеологов международного термоядерного реактора ITER и создал свою научную школу, сообщил ТАСС независимый эксперт в атомной отрасли, директор АНО «Атоминфо центр» Александр Уваров.
Уваров напомнил, что Евгений Павлович был одним из инициаторов и главных идеологов международного термоядерного реактора ITER — крупнейшего глобального научно-технического мегапроекта, который позволит человечеству обрести надежный и безопасный источник энергии.
«Благодаря его усилиям была налажена продуктивная кооперация между ведущими научными центрами Европы, России, США, Японии, Китая, Индии и Республики Корея, что стало примером эффективной международной коллаборации для решения стратегических энергетических задач», — сказал Уваров.
Одним из ключевых направлений работы Велихова стала физика плазмы и управляемый термоядерный синтез. «Его исследования по удержанию высокотемпературной плазмы в установках типа “токамак” внесли фундаментальный вклад в совершенствование технологий, необходимых для создания безопасных и эффективных источников практически неограниченной энергии», — сказал эксперт.
Как многолетний президент и затем почетный президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» академик Велихов способствовал расширению тематического спектра исследований института.
«Под его руководством НИЦ стал крупнейшей площадкой междисциплинарных проектов, охватывающих не только ядерную энергетику и физику плазмы, но и нанотехнологии, биомедицину, информационные технологии и новые материалы», — отметил эксперт.
Академик Велихов — ученик лауреата Нобелевской премии академика Александра Прохорова. Как и учитель Евгений Павлович создал свою научную школу, воспитал несколько поколений талантливых ученых.
«Помимо сугубо научных результатов, Велихов активно участвовал в решении вопросов, связанных с ядерной безопасностью, контролем вооружений и нераспространением ядерного оружия. Его консультации и экспертная деятельность помогли укрепить мировой режим нераспространения», — отметил Уваров.
Выдающийся ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза академик Велихов умер 5 декабря на 90-м году жизни.
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