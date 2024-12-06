Тина Канделаки отметила талантливых людей в Нижнем Новгороде

«Браво губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за то, что первым сумел вернуть русскую культуру в ежедневное потребление, а значит — дать ей новую жизнь, — подчеркнула телеведущая. — “Хохлома” вместо Chanel — это символ освобождения, символ конца смутного времени, когда Россия забыла о своих корнях и традициях и подчинилась бездушному глобализму».