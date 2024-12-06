Тина Канделаки отметила талантливых людей в Нижнем Новгороде

Известная телеведущая Тина Канделаки 5 декабря приехала в Нижний Новгород, чтобы выступить со своей лекцией. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
Лекция состоялась в КУПНО.
«Была просто концентрация потрясающих людей — участницы программы “Женское лидерство” и топ-50 победителей проекта “Лидеры Нижегородской области”. Всё-таки славится наша страна и особенно Нижний Новгород своими талантами», — отметила Канделаки.
Она в очередной раз предложила туристам посетить Нижний Новгород, отметив, что за последние несколько лет город преобразился до неузнаваемости.
А накануне Тина Канделаки побывала на открытии торгового дома «Хохлома» в ГУМе на Красной площади в Москве, где восхитилась нижегородской коллекцией.
«Браво губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за то, что первым сумел вернуть русскую культуру в ежедневное потребление, а значит — дать ей новую жизнь, — подчеркнула телеведущая. — “Хохлома” вместо Chanel — это символ освобождения, символ конца смутного времени, когда Россия забыла о своих корнях и традициях и подчинилась бездушному глобализму».
Россия — это красиво, русское — это модно! Обмен культурой и профессиональными навыками в России остановить невозможно", — добавила Канделаки.