Две школы в Севастополе закрыли на карантин из-за резкого роста ОРВИ

В Севастополе две школы закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Ученики учебного учреждения № 6 останутся дома до 16 декабря, № 26 — до 17 декабря, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.
«Самый действенный способ не допустить массового заболевания детей — это разобщение школьников. На время карантина в этих школах организовано дистанционное обучение», — прокомментировали в правительстве.
Перед тем, как дети смогут вернуться в школы, в зданиях проведут заключительную дезинфекцию.