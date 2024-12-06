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Две школы в Севастополе закрыли на карантин из-за резкого роста ОРВИ

Ребята останутся дома на 10 дней.

В Севастополе две школы закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Ученики учебного учреждения № 6 останутся дома до 16 декабря, № 26 — до 17 декабря, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.

«Самый действенный способ не допустить массового заболевания детей — это разобщение школьников. На время карантина в этих школах организовано дистанционное обучение», — прокомментировали в правительстве.

Перед тем, как дети смогут вернуться в школы, в зданиях проведут заключительную дезинфекцию.

образование