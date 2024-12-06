Омскую область накроет антициклон с похолоданием до −27 °C

Ожидается, что ночью в субботу, 7 декабря, по области будет от −9 до −14°, при прояснении до −20 °C, днем −8…-13 °С. В воскресенье, 8 декабря, метеорологи предвещают ночью от −14 до −19 градусов Цельсия, при прояснении до −24°, а днем от −12 до −17 °C.