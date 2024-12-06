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Омскую область накроет антициклон с похолоданием до −27 °C

Синоптики Обь-Иртышского УГМС спрогнозировали скорое похолодание в Омске и области: его принесет скандинавский антициклон.

Сейчас в Олбани: -3° 7 м/с 63% 751 мм рт. ст.
Источник: РИА "Новости"

Специалисты отметили, что погода изменится в субботу, 7 декабря 2024 года.

«7 декабря ожидается похолодание, связанное с влиянием обширного скандинавского антициклона. Установится морозная погода без существенных осадков. На дорогах — гололедица. Температура воздуха будет постепенно понижаться», — указано в сообщении специалистов.

Ожидается, что ночью в субботу, 7 декабря, по области будет от −9 до −14°, при прояснении до −20 °C, днем −8…-13 °С. В воскресенье, 8 декабря, метеорологи предвещают ночью от −14 до −19 градусов Цельсия, при прояснении до −24°, а днем от −12 до −17 °C.

В понедельник, 9 декабря, судя по прогнозу, будет еще холоднее: ночью от −22 до −27 градусов Цельсия, при натекании облачности до −16°, днем −13…-18 °C.

*Прогноз актуален на момент публикации и может меняться.