Омскую область накроет антициклон с похолоданием до −27 °C

Специалисты отметили, что погода изменится в субботу, 7 декабря 2024 года.
«7 декабря ожидается похолодание, связанное с влиянием обширного скандинавского антициклона. Установится морозная погода без существенных осадков. На дорогах — гололедица. Температура воздуха будет постепенно понижаться», — указано в сообщении специалистов.
Ожидается, что ночью в субботу, 7 декабря, по области будет от −9 до −14°, при прояснении до −20 °C, днем −8…-13 °С. В воскресенье, 8 декабря, метеорологи предвещают ночью от −14 до −19 градусов Цельсия, при прояснении до −24°, а днем от −12 до −17 °C.
В понедельник, 9 декабря, судя по прогнозу, будет еще холоднее: ночью от −22 до −27 градусов Цельсия, при натекании облачности до −16°, днем −13…-18 °C.
*Прогноз актуален на момент публикации и может меняться.