Мороз до минус 25 и солнце: погода в Челябинской области с 7 по 9 декабря

В понедельник, по предварительным расчетам, также будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер уже южный 2−7 м/с. Температура воздуха 9 декабря ночью минус 15−20, в горах и низинах — до 25 мороза, днем — минус 5−10.