Мороз до минус 25 и солнце: погода в Челябинской области с 7 по 9 декабря

По информации синоптиков, он принесет морозную погоду: температурный фон понизится и окажется в пределах декабрьских норм.
«При этом каких-то значительных осадков не ожидается», — говорят специалисты Челябинского ЦГМС.
В субботу при переменной облачности без существенных осадков, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер северо-западный, северный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 7 декабря ночью минус 10−15, при прояснении — до 20, днем — минус 4−9.
В воскресенье удержится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 3−8 м/с. Температура воздуха 8 декабря ночью минус 12−17, в горах и низинах — до 22 градусов, днем — минус 6−11.
В понедельник, по предварительным расчетам, также будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер уже южный 2−7 м/с. Температура воздуха 9 декабря ночью минус 15−20, в горах и низинах — до 25 мороза, днем — минус 5−10.