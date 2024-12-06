Самые высокие зарплаты в Башкирии получают работники сферы добычи ископаемых

Стало известно, у кого в Башкирии самые высокие зарплаты. По сообщению республиканских статистиков, средняя зарплата в регионе составляет чуть более 64 тысяч рублей. В некоторых сферах доходы работников почти в два раза выше республиканских значений.
Так, например, лидерство удерживает сфера добычи полезных ископаемых, где средняя зарплата превышает 102 тысячи рублей. На втором месте находится сектор информации и связи с зарплатой 90 863 рубля.
Высокие зарплаты получают и работники профессиональной, научной и технической деятельности (86 595 рублей), а также в сферы финансирования и страхования (85 923 рубля).
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