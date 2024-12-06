В Омске для уборки дорог выведут дополнительных рабочих и дорожную технику

Дорожные службы уже приступили к работам, направленным на минимизацию негативных последствий снегопада.
Так, усилены звенья по прометанию и обработке проезжих частей. Чтобы предотвратить образование наката во время снегопада, применяются противогололёдные материалы. Продолжается работа и по вывозу снега.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, больше всего внимания уделяется тем участкам, где очистка и обработка с применением тяжелой техники невозможны. Сегодня на ручной уборке таких мест задействованы свыше 200 человек. Также там трудятся рабочие, привлечённые для уборки улиц в рамках контракта. Их услугами периодически пользуются уже с ноября.
Днём на омских дорогах работают 180 единиц спецтехники. Если погода ухудшится, звенья дополнительно усилят. Ночью дорожные службы будут убирать с проезжей части скопившийся снег и пескосоляную смесь, начнутся работы по вывозу снега с обочин. В приоритете — основные дороги, по которым ключевые маршруты общественного транспорта.
Управляющим компаниям, ТСЖ и предпринимателям настоятельно рекомендуют своевременно приступить к уборке снега. Сразу после окончания снегопада пройдут рейды по проверке качества уборки. Тем, кто не исполнит свои обязанности, выдадут предписания. При их неисполнении будут составлены протоколы, предусматривающие штрафы.