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В Омске для уборки дорог выведут дополнительных рабочих и дорожную технику

В Омск сегодня пришли осадки в виде небольшого снега, по прогнозам синоптиков, он продолжит идти до конца дня.

Источник: РИА "Новости"

Дорожные службы уже приступили к работам, направленным на минимизацию негативных последствий снегопада.

Так, усилены звенья по прометанию и обработке проезжих частей. Чтобы предотвратить образование наката во время снегопада, применяются противогололёдные материалы. Продолжается работа и по вывозу снега.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, больше всего внимания уделяется тем участкам, где очистка и обработка с применением тяжелой техники невозможны. Сегодня на ручной уборке таких мест задействованы свыше 200 человек. Также там трудятся рабочие, привлечённые для уборки улиц в рамках контракта. Их услугами периодически пользуются уже с ноября.

Днём на омских дорогах работают 180 единиц спецтехники. Если погода ухудшится, звенья дополнительно усилят. Ночью дорожные службы будут убирать с проезжей части скопившийся снег и пескосоляную смесь, начнутся работы по вывозу снега с обочин. В приоритете — основные дороги, по которым ключевые маршруты общественного транспорта.

Управляющим компаниям, ТСЖ и предпринимателям настоятельно рекомендуют своевременно приступить к уборке снега. Сразу после окончания снегопада пройдут рейды по проверке качества уборки. Тем, кто не исполнит свои обязанности, выдадут предписания. При их неисполнении будут составлены протоколы, предусматривающие штрафы.