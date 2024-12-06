В Омске для уборки дорог выведут дополнительных рабочих и дорожную технику

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, больше всего внимания уделяется тем участкам, где очистка и обработка с применением тяжелой техники невозможны. Сегодня на ручной уборке таких мест задействованы свыше 200 человек. Также там трудятся рабочие, привлечённые для уборки улиц в рамках контракта. Их услугами периодически пользуются уже с ноября.