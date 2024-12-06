Актриса Марьяна Спивак призналась, что ей сложно играть комедийных персонажей

Четвертый сезон комедии «Жуки» о трех московских айтишниках, оказавшихся в деревне в Саратовской области, выйдет на ТНТ 16 ноября. В «Новых Жуках» персонажи будут бороться за само существование любимой деревни — по сюжету губернатор задумает построить на ее месте научный кластер. Все актеры проекта вернутся к своим ролям — в том числе и Марьяна Спивак, сыгравшая в сериале строгую участковую Антонину. В интервью «Газете.Ru» актриса рассказала, какие приключения ждут ее героиню, сложно ли ей дается жанр комедии и планирует ли ее сын продолжать творческую династию.