На главном путепроводе Владивостока начался ремонт лееров

Бортовое ограждение 6 декабря начали менять на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. К работам приступила бригада муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий» («СГТ»). Это главная транспортная артерия, связывающая центр города со Второй Речкой, поэтому модернизации уделяется особое внимание.
Специалисты «СГТ» заменять бортовое ограждение именно на тех участках, где оно пришло в негодность по естественным причинам или из-за ДТП.
«Планируем закончить работы до конца следующей недели. Они осложняются высоким трафиком на участке и особенностями монтажа. Еще зависит многое от погодных условий», — отметила официальный представитель «СГТ».
На Некрасовском путепроводе специалисты продолжат работу в субботу, в выходные на скоростном участке обычно чуть меньше авто. Это поможет сократить транспортные заторы и ускорить сроки работ. Отметим, сотрудники отдела обеспечения безопасности городской службы также заменили поврежденное ограждение в пригороде Владивостока на улице Маковского — от отставники «Фабрика Заря» до 14 километра. А ранее более километра дорожного ограждения обновили на трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл. Всего же с начала года муниципальная дорожная служба привела в порядок 6 380 метров ограждений.
Если говорить о работах, которые проводятся подрядными организациями по заказу администрации, то стоит отметить масштабную установку леерного ограждения на Выселковой. «КП» уже подробно писала, что защитная дорожная конструкция растянется на 1600 метров. Стоит отметить, что работы идут по-настоящему ударными темпами. Чуть более чем за семь дней рабочие смонтировали ограждения от Лоскутова (поворот на «Китай-город») практически до перекрестка Анны Щетининой — Выселковая — Днепровская. Подрядчику еще предстоит установить дорожные знаки, обновить разметку и создать островки безопасности.