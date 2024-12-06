На главном путепроводе Владивостока начался ремонт лееров

На Некрасовском путепроводе специалисты продолжат работу в субботу, в выходные на скоростном участке обычно чуть меньше авто. Это поможет сократить транспортные заторы и ускорить сроки работ. Отметим, сотрудники отдела обеспечения безопасности городской службы также заменили поврежденное ограждение в пригороде Владивостока на улице Маковского — от отставники «Фабрика Заря» до 14 километра. А ранее более километра дорожного ограждения обновили на трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл. Всего же с начала года муниципальная дорожная служба привела в порядок 6 380 метров ограждений.