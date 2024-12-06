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В омской ТЭЦ-5 прокомментировали сведения об отключении отопления

Отклонений технологического режима и снижения параметров в работе нет.

Источник: Om1 Омск

Омская ТЭЦ-5 продолжает работать в обычном режиме, без каких-либо отклонений в технологических процессах. На данный момент не зафиксировано снижения параметров работы станции.

Переключение нагрузки теплоснабжения для санатория «Омский» и Омской областной клинической больницы связано с проведением необходимых работ по регулировке технических параметров теплосети. Чтобы обеспечить стабильные гидравлические и температурные режимы для потребителей тепла, АО «Омск РТС» совместно с АО «Тепловая компания» временно перевели эти объекты на теплоснабжение от омской ТЭЦ-3. Все параметры находятся под постоянным контролем обеих компаний.

ЖКХ