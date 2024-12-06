В омской ТЭЦ-5 прокомментировали сведения об отключении отопления

Переключение нагрузки теплоснабжения для санатория «Омский» и Омской областной клинической больницы связано с проведением необходимых работ по регулировке технических параметров теплосети. Чтобы обеспечить стабильные гидравлические и температурные режимы для потребителей тепла, АО «Омск РТС» совместно с АО «Тепловая компания» временно перевели эти объекты на теплоснабжение от омской ТЭЦ-3. Все параметры находятся под постоянным контролем обеих компаний.