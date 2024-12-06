В Ростовской области завершили навигацию речных судов «Валдай»

В Ростовской области официально завершили первую сезонную навигацию пассажирских судов «Валдай». Об этом сообщили в телеграм-канале судоходной пассажирской компании «Дон» (СПК «Дон»).
С 30 марта на «Валдаях» выполнили 1474 рейса и перевезли 19188 пассажиров. В общей сложности преодолели почти 43 тысячи километров. Специалистам судоходной компании уже вручили благодарственные письма за качественную и безопасную работу на маршрутах.
Напомним, в 2023 году на областные средства (за 334,1 млн рублей) приобрели два судна «Валдай 45Р». Этот водный транспорт с марта прошлого года начал курировать на направлении Ростов-на-Дону — Азов, а с июля 2024 года — на направлении Ростов-на-Дону — Багаевская — Семикаракорск.
Сейчас прорабатывается возможность захода в станицы Старочеркасскую, Пухляковскую и Романовскую. В будущем планируют поставить суда «Метеор 120Р» и «Метеор М».