В Центральном районе Красноярска ледовый городок откроется 24 декабря

24 декабря состоится открытие елочного городка Центрального района Красноярска — торжественное мероприятие в сквере имени Чернышевского пройдет под девизом «В Новый год — так с музыкой!». Как сообщили в мэрии, гостей ждут танцевальные мастер-классы, ходулисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, а также герои популярного мультфильма «Маша и Медведь».