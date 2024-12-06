В Центральном районе Красноярска ледовый городок откроется 24 декабря

24 декабря состоится открытие елочного городка Центрального района Красноярска — торжественное мероприятие в сквере имени Чернышевского пройдет под девизом «В Новый год — так с музыкой!». Как сообщили в мэрии, гостей ждут танцевальные мастер-классы, ходулисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, а также герои популярного мультфильма «Маша и Медведь».
Сейчас специалисты работают над установкой елки — уже смонтирован каркас 16-метровой новогодней красавицы. На следующей неделе планируется приступить к ее украшению.
Ледовый городок будет включать в себя большую горку с высотой ската 2,2 метра и скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Праздник начнется в 19:00.
Ранее «КП-Красноярск» опубликовал программу праздничных мероприятий на Новый год 2024−2025. Мы подскажем вам, где встретить и куда сходить на январские праздники.