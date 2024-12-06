Волгоградцев предупредили о болезнях из-за отказа от мяса

Мясо — это незаменимый источник животного белка, который участвует во всех жизненно важных процессах. Это вещество необходимо для работы ферментов и гормонов, функционирования иммунной системы, выработки энергии.
Бобовыми и овощами не получится заменить мясо. В отличие от животного в растительном белке нет 9 важных аминокислот, которые человеческий организм не может синтезировать самостоятельно, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Кроме того, в мясе содержится много витаминов группы В, которые отвечают за правильную работу головного мозга. Также в нем есть фосфор, цинк и селен, которые важны для здоровья костей, мышц и сосудов.
Врачи советуют потреблять 150−180 г мяса в день мужчинам, 130−150 г — женщинам, для детей и пожилых людей норма — 50−100 граммов.