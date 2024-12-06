Праздник открытия катка с лазерным шоу устроят в ЦПКиО Волгограда 7 декабря

Ледовый каток в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда работает уже несколько дней. Но в субботу, 7 декабря 2024, в ЦПКиО решили устроить праздничное открытие катка с Бабой Ягой и лазерным шоу от творческой лаборатории «Атом шоу».
— Начало праздника 7 декабря в 17.00, вход по билетам на каток, — рассказали в администрации парка.
В программе праздника в честь открытия зимнего сезона — интерактив с Бабой Ягой, скоростной забег на коньках, соревнования по хоккею и танцевальный флешмоб. Завершат субботний вечер мини-концерт, лазерное шоу и зажжение холодного фонтана.