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Праздник открытия катка с лазерным шоу устроят в ЦПКиО Волгограда 7 декабря

Каток в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда откроют сказочные герои.

Источник: Karl Hörnfeldt/CC0

Ледовый каток в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда работает уже несколько дней. Но в субботу, 7 декабря 2024, в ЦПКиО решили устроить праздничное открытие катка с Бабой Ягой и лазерным шоу от творческой лаборатории «Атом шоу».

— Начало праздника 7 декабря в 17.00, вход по билетам на каток, — рассказали в администрации парка.

В программе праздника в честь открытия зимнего сезона — интерактив с Бабой Ягой, скоростной забег на коньках, соревнования по хоккею и танцевальный флешмоб. Завершат субботний вечер мини-концерт, лазерное шоу и зажжение холодного фонтана.

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