Ростовскую телебашню украсит праздничная подсветка 8 декабря

Иллюминация украсит 195-метровую телебашню в честь 25-й годовщины подписания договора о создании Союзного государства России и Республики Беларусь. Она будет включена с 20:00 до 23:00.
На сооружение будут спроецированы цвета российского и белорусского флагов, а также бегущая строка с надписью «25 лет Союзному государству России и Беларуси».
Договор о создании Союзного государства между РФ и Республикой Беларусь был подписан 8 декабря 1999 года. Он направлен на развитие прочного сотрудничества двух стран.