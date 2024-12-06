В Зеленодольске простились с главным конструктором ЗПКБ Виктором Кашкиным

Основанное в 1949 году Зеленодольское проектно-конструкторское бюро является одним из лидеров отечественного судостроительного рынка. По проектам бюро построено свыше 800 кораблей, из них более 150 — на экспорт. ЗПКБ занимается проектированием противолодочных и сторожевых кораблей, судов и катеров различного назначения (в том числе — на подводных крыльях, воздушной подушке и с аэродинамической разгрузкой), а также оборудования для нефтегазовой отрасли.