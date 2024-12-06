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В Бердске Новосибирской области новый автобус вышел на маршрут № 6

Новый автобус появился в Бердске.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает портал «Бердск Онлайн», в Бердске Новосибирской области появился новый автобус ПАЗ Vector NEXT, который будет обслуживать маршрут № 6 «п. Вега (ЖСК Юго-Восточный) — Торговый центр».

Помимо него еще два новых автобуса уже работают на маршрутах № 1 («Вокзал — м-он Белокаменный») и № 5 («Химический завод — Зеленая роща»).

Уточняется, что все новые автобусы оснащены удобствами для людей с ограниченными возможностями.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в домах Новосибирска заменили более 90 лифтов.